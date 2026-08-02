RD abre el atletismo con oro y récord en el medio maratón de Juegos Centroamericanos

Álvaro Abreu cruzó la meta en 1 hora y 2 minutos, un tiempo con el que no solo se proclamó campeón de los 21 kilómetros, sino que además quebró el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ( ISMAEL HIRALDO. )

La República Dominicana inició este domingo con el pie derecho las competencias de atletismo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al conquistar la medalla de oro en el medio maratón masculino, donde el dominicano Álvaro Abreu impuso un nuevo récord.

Abreu cruzó la meta en 1 hora y 2 minutos, un tiempo con el que no solo se proclamó campeón de los 21 kilómetros, sino que además quebró el récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que pertenecía al guatemalteco Alberto González desde la edición de 2023.

Precisamente, González hoy terminó en la segunda posición al completar el recorrido en 1 hora y 4 minutos, mientras que el puertorriqueño Héctor Pagán obtuvo la medalla de bronce con un tiempo de 1 hora y 5 minutos.

Medalla de oro para Abreu

La victoria de Abreu en la carrera de larga distancia del medio maratón es la primera medalla de oro para la delegación dominicana en las competencias de atletismo, una disciplina que comenzó oficialmente este domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/02/whatsapp-image-2026-08-02-at-74005-am-982a8b25.jpeg (RÉCORD CENTROAMERICANO.)

Laura Galván también impone récord

En la rama femenina, la mexicana Laura Galván conquistó la medalla de oro tras registrar un tiempo de 1 hora y 13 minutos, suficiente para establecer una nueva marca de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Galván superó el récord que mantenía la venezolana Joselyn Brea desde la edición de 2023.

La también mexicana Adela Honorato se quedó con la medalla de plata al finalizar en 1 hora y 14 minutos, mientras que la guatemalteca Viviana Aroche obtuvo el bronce.

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