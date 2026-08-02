El oro de Álvaro Abreu no es una medalla "es un medallón"; primera vez en la historia

En el podio, Álvaro Abreu (República Dominicana), al centro; a su derecha Alberto González (Guatemala) y a su izquierda, Héctor Pagán (Puerto Rico). ( CORTESÍA AMAURI RODRÍGUEZ )

"¡Nenikékamen!" (¡Hemos vencido!) fue la palabra expresada por el mensajero griego Filípides según narra la historia, para mencionar la victoria sobre las personas. Mito o realidad, refleja una grandiosa victoria. Y, a partir de ahí, así nació el maratón.

Así de enorme fue el triunfo de Álvaro Abreu, quien ganó el oro de la media maratón disputada la mañana de este domingo, en el que también se llevó un récord.

Esa medalla "es un medallón", dijo Karla Martín, organizadora de carreras maratón en República Dominicana a través de su plataforma Santo Domingo Corre.

Esa característica viene marcada por ser la primera vez que el país gana una medalla de esta distancia. Más impresionante aún, la República Dominicana solo tiene una medalla en pruebas de fondo, los 800 metros de Ferdy Agramonte logrados en los Juegos de San Salvador 2023.

La medalla de Álvarez es la única que existe después de los 800 metros, pasando por los 1500 metros, 3000 metros, 5000...

Por tradición la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo coloca todo su esfuerzo en la velocidad (100 a 400 metros) y poco apoyo para las pruebas de fondo. Ahí es donde gana fuerza la gesta del medallista dorado dominicano.

Abreu finalizó con tiempo de una hora, dos minutos y 48 segundos lo que es récord de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Superó a Albergo González (Guatemala, 1:04:58) con plata y el bronce fue de Héctor Pagán (Puerto Rico, 1:05:33).

El récord anterior era de Alberto González Mindez,en los pasados Juegos de San Salvador 2023 con 1:03:50. "Para nosotros es un honor, número uno que sea un dominicano que nos representa en unos Juegos tan importantes, nos pone en el fonco del mundo como un lugar donde también se puede hacer turismo deportivo", agregó Martín.

Y en segundo lugar: "Impacta de manera positiva a la República Dominicana sobre todo el atletismo de que aquí tenemos atletas que tienen todo el "power" para ganar en cualquier territorio".

Un total de nueve maratonistas se inscribieron en esta competencia.

Amauri Rodríguez

El fondista Amauri Rodríguez, otro dominicano en la prueba, finalizó en el puesto siete con tiempo de 1:07:21.

"Este oro para mí no solamente es de Álvaro, sino que él mismo lo dice, como siempre hemos trabajado, es de todo el equipo y de todo un país llamado República Dominicana", dijo Rodríguez sobre el oro de su compañero.

Abreu es también el entrenador de Rodríguez, de 28 años. "Aunque no fui yo es como nuestro o sea es de todos", señaló. "No hay explicación de esa medalla para mí. Creo que ha sido la medalla más valiosa que ha tomado este país en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe".