Devolverán el dinero a quienes compraron boletas para el atletismo solo en el lado este

Imagen panorámica del Estadio Olímpico Félix Sánchez en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte de Santo Domingo ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 informó que reembolsará el dinero a las personas que compraron boletas para las competencias de atletismo, luego de disponer que el acceso a las gradas y plateas Este del Estadio Olímpico Félix Sánchez será gratuito.

La decisión busca facilitar una mayor asistencia de público a una de las disciplinas más atractivas del programa deportivo y forma parte de las acciones para incentivar la participación de los aficionados, manteniendo los controles de acceso y seguridad.

Asimismo, la empresa Uepa Tickets envió un correo electrónico con una fe de errata aclarando que la gratuidad solo existe para los adquirientes de boletas en el lado este.

Reembolso y acceso

Mediante una comunicación enviada a los compradores, el Comité explicó que las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para ingresar al evento y que el monto pagado será devuelto al mismo método utilizado al momento de la compra.

El reembolso se reflejará en un plazo estimado de entre 10 y 15 días laborables, dependiendo del tiempo de procesamiento de la entidad financiera correspondiente.

Para acceder a las áreas gratuitas, los interesados deberán ingresar a la plataforma de UEPA Tickets y solicitar, sin costo, una boleta para las gradas y plateas Este. El Comité precisó que el sistema de boletos se mantiene por razones de control de aforo y seguridad.

Entradas gratuitas

Las gradas y plateas Oeste del Estadio Olímpico continuarán bajo el esquema de venta previamente establecido y conservarán los precios anunciados.

Además, el Comité Organizador informó que los partidos de béisbol que se disputarán en el estadio del Centro Olímpico serán de entrada gratuita. También anunció que los bleachers del Estadio Quisqueya Juan Marichal estarán disponibles sin costo para el público.

La entidad recordó que desde el inicio de los Juegos se anunció que el 85 % de las competencias serían gratuitas, una medida que, según indicó, ha contribuido a la alta asistencia de espectadores durante el evento.

Finalmente, reiteró la invitación a la población para respaldar a los atletas de la región y disfrutar de las competencias respetando las disposiciones organizativas establecidas para garantizar una experiencia segura y ordenada.