Puerto Rico gana el oro en baloncesto femenino de los Juegos

Diann Jackson ataca el aro en el partido final de baloncesto ante México. ( FUENTE EXTERNA )

Puerto Rico superó este domingo 57-44 a México para lograr la presea de oro del basket femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las líderes anotadoras de Puerto Rico fueron Diann Jackson con un doble-doble de 18 puntos y 12 rebotes, Arianis Rivera 12, Adriana Robles y Sofía Muñoz ocho encestes cada una.

Por México, Ana Zesati anotó 15 puntos, Stephanie Hernández nueve y Johanna Flores seis anotaciones más seis rebotes.

Para las boricuas fue la segunda medalla de oro de su historia en el basket femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, al obtener la primera como sede en Mayagüez 2010.

Las posiciones finales del baloncesto femenino quedaron así: Puerto Rico, oro; México, plata; República Dominicana, bronce; Panamá, en cuarto lugar; El Salvador, quinto; Costa Rica, Nicaragua y Trinidad & Tobago ocuparon la sexta, séptima y octava posición.

El combinado quisqueyano obtuvo el bronce con la victoria del domingo, 66-53, sobre Panamá, con la ofensiva de Leyla Núñez 17 puntos, Nathaly Santana un doble-doble 11 tantos y 11 rebotes, Arisleidy Tolentino 10 y 11 capturas y Arianna Mercado ocho.

Las boricuas terminaron invicto el torneo con récord de 5-0, tras un 3-0 en la ronda preliminar como líder del grupo A, un triunfo en la etapa semifinal a muerte súbita y otro más en la disputa del título con el que quedó campeón, mientras que México terminó con 4-1, 3-0 al frente del grupo B, una victoria en la fase de semifondo y una derrota por el campeonato.

Los JCC Santo Domingo 2026, en la celebración de los 100 años del magno evento deportivo internacional (iniciaron en México 1926), se competirá del 24 de julio al 8 de agosto.

Puerto Rico ante RD por el oro

La rama masculina tendrá su final este lunes 3 con el partido por la presea de oro entre República Dominicana y Puerto Rico, a las 8:30 de la noche, y previo, por el bronce, a las 6:00 de la tarde, México y Bélice.

Además, habrá otros dos otros encuentros de posicionamiento del 5to al 8vo lugar. A las 12:30 del mediodía se medirán Guatemala y Jamaica, por la séptima plaza, y luego, a las 3:00 de la tarde, chocarán Panamá y Nicaragua, por el quinto puesto de posicionamiento.