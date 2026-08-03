Cuba mantuvo su invicto ante RD en el béisbol de los Juegos

Cuba mantuvo su invicto en el torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe al derrotar este domingo 9-6 a República Dominicana en entradas extras, resultado que le aseguró el primer lugar del Grupo A con marca de 3-0 y un boleto privilegiado a la Súper Ronda.

Yoelkis Guibert (Avispas de Santiago), que fue una de las figuras del triunfo, destacó la confianza que ha adquirido el conjunto en una conversación con la transmisión oficial del evento.

"Súper contento con el trabajo que venimos haciendo el equipo completo. Pasar con 3 y 0 nos da una ventaja para la Súper Ronda y también nos levanta el ánimo", afirmó el nativo de Palma, Soriano al ser entrevistado por Juan Frank Kranwinkel.

El jugador señaló que la combinación de veteranos y jóvenes ha sido clave para el éxito del equipo.

Declaraciones de jugadores

"La mentalidad que tenemos desde el primer día es trabajar juego a juego... estamos saliendo a ganar los partidos y a hacer el trabajo", agregó quien se fue de 4-3, con anotada, remolcada.

Yasiel González (Sabuesos de Holguín), quien bateó de 5-1, con tres remolcadas aseguró que Cuba ha construido su invicto sobre la constancia y la ejecución en momentos decisivos, luego de fabricar un rally de cuatro carreras en la décima entrada para sellar la victoria sobre los anfitriones.

"Desde un inicio salimos juego a juego y ahí es donde está saliendo el resultado, gracias a Dios", expresó Hernández al responderle a Natacha Peña Carolina para el programa desdepues del tercer juego de Dominicana en estos juegos.

El jugador también destacó la experiencia de disputar por primera vez un encuentro en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

"Tremendo estadio, tremenda afición, me encantó", comentó. Sobre el respaldo de los aficionados, añadió:

"Me gusta mucho la afición dominicana y la afición cubana... es una emoción súper hermosa", mientras Cuba cerró la fase de grupos invicta y con el impulso de cara a la siguiente ronda.