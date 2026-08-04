Marileidy Paulino avanzó con autoridad a la final de los 400 metros planos del torneo de atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al dominar su serie con un tiempo de 50.63 segundos.

La campeona olímpica y mundial controló la prueba de principio a fin y aseguró el primer lugar de su prueba sin necesidad de exigir al máximo su velocidad, suficiente para sellar su boleto a la disputa por la medalla de oro.

Paulino, principal figura del atletismo dominicano y gran favorita para subir a lo más alto del podio, ratificó su condición de referente de la región con una actuación sólida que le permite llegar en óptimas condiciones a la carrera decisiva.

Expectativas dominicanas

La velocista, que compite ante el respaldo del público dominicano, buscará ampliar su exitoso historial internacional con una nueva presea dorada, en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe que tienen como escenario el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La clasificación de Paulino mantiene vivas las expectativas de la delegación dominicana de sumar otra medalla de oro en el atletismo, disciplina que ya ha aportado importantes resultados al país en la presente edición del certamen regional.