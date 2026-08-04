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El relevo mixto dominicano de 4x100m corrió para oro, pero fue descalificado por faltas técnicas

La cuarteta compuesta por Fiordaliza Cofil, Mayovanex de Oleo, José González y Liranyi Alonso terminó con 40.89

La descalificación fue apelada y se está a la espera de la decisión final

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    El relevo mixto dominicano de 4x100m corrió para oro, pero fue descalificado por faltas técnicas
    El relevo mixto dominicano de 4x100m que corrió el martes 4 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrada en el Centro Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

    En una jornada inolvidable para el atletismo nacional y ante un público eufórico en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, la cuarteta dominicana del relevo mixto 4x100 metros corrió para medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pero fue descalificada por faltas técnicas.

    El equipo quisqueyano, conformado por Fiordaliza Cofil, Mayovanex de Oleo, José González y Liranyi Alonso, completó la carrera en 40.89, demostrando coordinación en cada entrega de testigo y una velocidad explosiva en la pista.

    Impacto regional

    Desde la partida, la representación dominicana impuso las condiciones del evento. Con un cierre electrizante en el último tramo a cargo de Alonso.

    El equipo dominicano cruzó la meta en la primera posición, provocando el estallido de júbilo de la fanaticada local que se dio cita para apoyar a los atletas de la patria.

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    • Aunque el cuarteto y el pueblo celebró el triunfo, fue despojado de la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, según informó el departamento de la competencia. Se le señala de cometer obstrucción en el primer pase del testigo e
    invadir un carril contiguo en el último.

    Por el momento, el oro de es Jamaica, con un tiempo de 41.06; Cuba, tiene la plata, 41.18 y Puerto Rico, la medalla de bronce, con 41.39.

    La delegación dominicana apeló la decisión y el jurado va ahora al video referí para confirmar lo castigado en la pista.

      

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