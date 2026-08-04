El relevo mixto dominicano de 4x100m corrió para oro, pero fue descalificado por faltas técnicas

El relevo mixto dominicano de 4x100m que corrió el martes 4 de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrada en el Centro Olímpico Félix Sánchez en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

En una jornada inolvidable para el atletismo nacional y ante un público eufórico en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, la cuarteta dominicana del relevo mixto 4x100 metros corrió para medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, pero fue descalificada por faltas técnicas.

Impacto regional Desde la partida, la representación dominicana impuso las condiciones del evento. Con un cierre electrizante en el último tramo a cargo de Alonso. El equipo dominicano cruzó la meta en la primera posición, provocando el estallido de júbilo de la fanaticada local que se dio cita para apoyar a los atletas de la patria. RELACIONADAS Marileidy Paulino: me siento orgullosa de representar a la República Dominicana El Malecón Deportivo como presente y futuro de la capital Aunque el cuarteto y el pueblo celebró el triunfo, fue despojado de la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, según informó el departamento de la competencia. Se le señala de cometer obstrucción en el primer pase del testigo e

en el último. Por el momento, el oro de es Jamaica, con un tiempo de 41.06; Cuba, tiene la plata, 41.18 y Puerto Rico, la medalla de bronce, con 41.39. La delegación dominicana apeló la decisión y el jurado va ahora al video referí para confirmar lo castigado en la pista.

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El equipo quisqueyano, conformado por Fiordaliza Cofil, Mayovanex de Oleo, José González y, completó la carrera en 40.89, demostrando coordinación en cada entrega de testigo y una velocidad explosiva en la pista.