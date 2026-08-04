El relevo mixto dominicano de 4x100m gana medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
La cuarteta compuesta por Fiordaliza Cofil, Mayovanex de Oleo, José González y Liranyi Alonso terminó con 40.89
En una jornada inolvidable para el atletismo nacional y ante un público eufórico en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, la cuarteta dominicana del relevo mixto 4x100 metros conquistó la medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
El equipo quisqueyano, conformado por Fiordaliza Cofil, Mayovanex de Oleo, José González y Liranyi Alonso, completó una carrera impecable de principio a fin en 40.89, demostrando una coordinación magistral en cada entrega de testigo y una velocidad explosiva en la pista.
Impacto regional
Desde la partida, la representación dominicana impuso las condiciones del evento. Con un cierre electrizante en el último tramo a cargo de Alonso, el equipo dominicano cruzó la meta en la primera posición, provocando el estallido de júbilo de la fanaticada local que se dio cita para apoyar a los atletas de la patria.
- Con esta victoria, la República Dominicana reafirma su posición como una potencia emergente en las pruebas de velocidad y relevos a nivel regional, sumando un metal dorado de alto valor en el medallero general de Santo Domingo 2026.
La delegación dominicano apeló la decisión y el jurado de apelaciones va ahora al videoreferi para confirmar lo castigado en la pista.