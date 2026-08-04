El relevo mixto dominicano de 4x100m es descalificado y pierde la medalla de oro

El relevo mixto dominicano de 4x100m fue descalificado en la competencia y se pierde la medalla ( NELSON PULIDO/DL )

El equipo de relevo mixto dominicano de 4x100m fue descalificado y despojado de la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, según informó el departamento de la competencia.

La cuarteta compuesta por Fiordaliza Cofil, Mayovanex de Oleo, José González y Liranyi Alonso y que terminó con un tiempo de 40.89 cometió obstrucción en el primer pase del testigo e invadió un carril contiguo en el último.

Cambios en el podio

La descalificación del equipo dominicano modifica el podio final y coloca a Jamaica con 41.06 con la medalla de oro; a México 41.14 con la plata y el bronce será para la cuarteta de Cuba con un tiempo de 41.16.

Pese al trágico y doloroso resultado para la delegación quisqueyana, el equipo compuesto por Cofil, De Oleo, González y Alonso demostró sobre la pista la potencia, velocidad y capacidad competitiva que posee el atletismo nacional en pruebas de relevos.