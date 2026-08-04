Yeral Núñez conquistó este martes la medalla de oro en los 400 metros con vallas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse en una emocionante final disputada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez con un tiempo de 48.30.

Núñez, de 23 años, mantuvo un ritmo sólido durante toda la prueba y aceleró en los metros finales para cruzar la meta en el primer lugar.

El triunfo representa una importante reivindicación para el vallista dominicano, quien en la pasada edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrada en San Salvador 2023, terminó en la séptima posición con un tiempo de 49.88. Tres años después, en casa y ante su público, subió a lo más alto del podio.

Evolución y récord personal

La victoria también confirma el gran momento del atletismo dominicano, que continúa sumando títulos en el certamen regional gracias a una generación encabezada por figuras como Marileidy Paulino y el propio Núñez, quienes han colocado al país entre las principales potencias del área.

Entrenado en la Academia Félix Sánchez, Núñez ha experimentado una notable evolución en los últimos años. En 2026 fijó un récord personal de 47.77 segundos, registro que lo ubicó entre los mejores corredores del mundo en los 400 metros con vallas y lo convirtió en un serio aspirante al oro regional.

Con esta medalla de oro, la República Dominicana continúa fortaleciendo su cosecha en el atletismo de Santo Domingo 2026, mientras Núñez añade el mayor logro de su carrera a nivel regional y confirma que es el heredero de una tradición dominicana de excelencia en los 400 metros con vallas.