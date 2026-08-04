Celebran en La Vega la hazaña de Liranyi Alonso tras imponer récord histórico en Santo Domingo 2026

Sector Palmarito, en La Vega, donde reside la velocista Liranyi Alonso, campeona de los 100 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La alegría y el orgullo se apoderó de la comunidad deportiva de La Vega luego de que ayer lunes la velocista dominicana Liranyi Alonso conquistara la medalla de oro en los 100 metros femeninos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, estableciendo además un nuevo récord para la competencia.

Alonso, quien reside en el sector Palmarito, en La Vega, registró un tiempo de 11.10 segundos, con el que superó la marca de 11.14 impuesta por la bahameña Chandra Sturrup el 16 de agosto de 1998 en los Juegos celebrados en Maracaibo, Venezuela, un récord que permaneció vigente durante 28 años.

Reacciones de la comunidad

En el complejo deportivo de La Vega, donde la atleta realiza gran parte de sus entrenamientos, trabajadores, vecinos y deportistas expresaron su satisfacción por el logro de quien consideran un ejemplo para la juventud.

María Magdalena Durán, quien trabaja en la pista de atletismo del complejo deportivo de La Vega, dijo que ha visto crecer a la atleta desde niña y destacó su humildad y disciplina.

"Siempre la veo practicando. Es una muchacha muy humilde, muy buena. Le damos gracias a Dios por traernos ese oro y poner en alto a La Vega y a la República Dominicana", manifestó.

Edrian Pérez, vecino de la atleta, afirmó que el triunfo llena de orgullo a toda la comunidad.

"Estamos orgullosos de ella. Hizo historia consiguiendo esa medalla de oro y siempre pone el nombre de la República Dominicana y de La Vega en alto cada vez que compite", expresó.

Mientras que Juan Brito resaltó que Alonso mantiene sus raíces en la provincia y continúa utilizando las instalaciones deportivas de La Vega para prepararse.

"Aquí se hizo atleta, aquí practica cuando viene. Es una muchacha sana, dedicada y una verdadera atleta. Es de nosotros", comentó.

Futuras metas de Alonso

De su lado, Juan José Lantigua consideró que el oro obtenido es apenas un paso hacia metas aún mayores.

"Se merecía ese triunfo y muchos más. Esperamos verla ganar también en los Juegos Olímpicos", sostuvo.

El desempeño de Liranyi Alonso no solo le dio a la República Dominicana una nueva medalla de oro en Santo Domingo 2026, sino que también escribió una página histórica para el atletismo regional al romper una marca que permaneció intacta durante casi tres décadas.