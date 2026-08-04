Liranyi Alonso: de correr en La Vega a romper un récord de 28 años en los 100 metros

Liranyi Alonso, alzando la bandera dominicana luego de conquistar la medalla de oro y romper un récord vigente desde 1998 en los 100 metros femeninos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Liranyi Alonso dejó de ser únicamente una promesa del atletismo dominicano la noche del lunes. Con un tiempo de 11.10 segundos, la velocista conquistó el oro de los 100 metros femeninos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y derribó una marca que había permanecido intacta durante 28 años.

Alonso superó el récord de 11.14 segundos establecido por la bahameña Chandra Sturrup el 16 de agosto de 1998, durante los Juegos celebrados en Maracaibo, Venezuela. La puertorriqueña Gladymar Torres obtuvo la plata con 11.22 y la cubana Yarima García el bronce con 11.32.

El 11.10 registrado en el Estadio Olímpico Félix Sánchez no representa, sin embargo, la mejor carrera de la dominicana. Su récord nacional es de 11.04 segundos, alcanzado el 1 de agosto de 2025. World Athletics también le reconoce marcas personales de 22.66 en los 200 metros y 7.13 en los 60 metros bajo techo. Actualmente figura en el puesto 31 del ranking mundial de los 100 metros y en el 51 de los 200.

Una corredora formada en La Vega

Alonso nació el 28 de diciembre de 2005. Aunque contó que nació en Santo Domingo, su familia se trasladó cuando ella era pequeña a La Vega, provincia con la que se identifica deportivamente.

La joven relató que desde niña sobresalía por su velocidad, que vencía incluso a sus compañeros varones en las competencias escolares y que acostumbraba correr cuando su madre la enviaba al colmado. Entre los 12 y 13 años tuvo que elegir entre estudiar inglés o practicar un deporte. Escogió el deporte y comenzó a entrenarse en la pista del centro olímpico de La Vega.

Su preparación es dirigida por José Ludwig Rubio. Bajo su orientación, la velocista ha ampliado su capacidad más allá de los 100 metros, con resultados importantes en 60, 200 y relevos. Durante parte de 2026 estableció una base de entrenamiento en Miami como preparación para los Juegos de Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/04/whatsapp-image-2026-08-03-at-83634-pm-1-e11101b7.jpeg La velocista dominicana Liranyi Alonso compite en la final de los 100 metros femeninos de Santo Domingo 2026 (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

De los mundiales juveniles a las semifinales absolutas

La trayectoria mundialista de Alonso comenzó antes de cumplir los 16 años. En el Campeonato Mundial sub-20 de Nairobi 2021 avanzó a las semifinales de los 100 metros y terminó quinta en su serie con 11.73 segundos.

Un año después, en el Mundial sub-20 de Cali 2022, volvió a llegar a las semifinales. Fue cuarta en su serie de los 100 metros con 11.61 y quinta en la semifinal de los 200 con 23.59, entonces marca personal.

En Lima 2024 disputó su tercer Mundial sub-20. Clasificó nuevamente a las semifinales de los 100 metros, aunque allí quedó octava con 11.89. Ese resultado demuestra que su evolución no ha sido una subida ininterrumpida en posiciones, pero sí una permanencia poco habitual en escenarios mundiales desde la adolescencia.

El salto de categoría llegó en Tokio 2025. En su primer Campeonato Mundial absoluto, Alonso terminó tercera en su eliminatoria con 11.26 segundos y avanzó directamente. En la semifinal corrió 11.16 y ocupó el quinto lugar de una serie que incluyó a Marie-Josée Ta Lou-Smith, Shericka Jackson y Sha´Carri Richardson. En el balance general quedó en el puesto 16 del mundo en los 100 metros.

Su ascenso continuó en marzo de 2026, cuando fue la única representante dominicana en el Campeonato Mundial bajo techo de Torun, Polonia. Llegó a las semifinales de los 60 metros, donde marcó 7.19, quedó quinta en su serie y terminó en la posición 14 del campeonato.

Más que una mejora estrictamente anual en puestos, los resultados describen una escalada de nivel: Alonso pasó de competir contra juveniles a disputar semifinales mundiales absolutas, tanto al aire libre como bajo techo, antes de cumplir 21 años.

El despegue de 2025

El año 2025 marcó su consolidación. Además de establecer el récord dominicano de 11.04 en los 100 metros, ganó plata en esa distancia y oro en los 200 metros de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción. Su tiempo de 22.69 en los 200 fue récord de la competencia y le otorgó la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

También fue medallista de plata en los 100 metros del Campeonato Nacac y cerró la temporada con un contrato multianual de patrocinio, una señal de que su carrera comenzó a adquirir estructura profesional con la mirada puesta en el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

La victoria en Santo Domingo constituye su mayor título individual en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. También confirma que el atletismo dominicano dispone de una velocista capaz de competir fuera de la sombra de las figuras nacionales de los 400 metros.

"Es un orgullo indescriptible regalarle esta medalla de oro a mi país frente a mi familia y mi gente", declaró Alonso después de cruzar la meta.

A los 20 años, ya posee récords nacionales, cuatro participaciones en campeonatos mundiales juveniles o absolutos y semifinales frente a varias de las corredoras más rápidas del planeta. Su próximo desafío no será demostrar que tiene condiciones, sino convertir esa regularidad en acceso a una final mundial y, posteriormente, olímpica.