Marileidy Paulino: me siento orgullosa de representar a la República Dominicana
La campeona olímpica formó parte del equipo dominicano de relevo mixto 4x400 metros que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
La velocista Marileidy Paulino expresó el orgullo que siente al representar a la República Dominicana, tras formar parte del equipo que conquistó la medalla de oro en el relevo mixto 4x400 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
"Me siento profundamente orgullosa de representar a la República Dominicana y al Team Pérez junto a mi compañero de equipo", expresó la campeona olímpica a través de sus redes sociales. Junto a Erick Sánchez, Anabel Medina y Christopher Melenciano, integró la cuarteta dominicana que el lunes 3 de agosto impuso un nuevo récord en esta modalidad del atletismo durante el evento regional.
La "Gacela de Nizao" también resaltó sus orígenes humildes y los de sus compañeros, quienes, afirmó, han sido formados con valores como la humildad, la disciplina y la gallardía.
"Esos principios son la base de nuestro trabajo dentro y fuera de la pista", precisó.
Unidad y compromiso
Paulino también destacó la unión y el compromiso del Team Pérez con el deporte dominicano.
"Juntos seguiremos trabajando con responsabilidad para dejar en alto el nombre de nuestro país y de nuestro equipo", puntualizó.
- Este proyecto nació por los atletas que trabajaban junto a Yaseen Pérez y todo su equipo técnico en la República Dominicana. Según sus directivos, la iniciativa fomenta la integración y el desarrollo de talentos, sin importar su lugar de origen.
Finalmente, Marileidy Paulino sostuvo "que siempre contaré con ustedes, y que siempre podrán contar conmigo".
El equipo dominicano de relevo mixto conquistó el primer lugar con un tiempo de 3:10.57, Puerto Rico se quedó con la presea de plata 3:11.88 y Cuba con el bronce 3:13.32.