Marileidy Paulino: me siento orgullosa de representar a la República Dominicana

El equipo dominicano de relevo mixto 4x400 metros recibe sus medallas de oro. En el centro, de izquierda a derecha; Erick Sánchez, Anabel Medina, Marileidy Paulino y Christopher Melenciano. En tanto que el cuarteto boricua, a la izquierda, logró plata y el cubano, a la derecha obtuvo bronce. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La velocista Marileidy Paulino expresó el orgullo que siente al representar a la República Dominicana, tras formar parte del equipo que conquistó la medalla de oro en el relevo mixto 4x400 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

"Me siento profundamente orgullosa de representar a la República Dominicana y al Team Pérez junto a mi compañero de equipo", expresó la campeona olímpica a través de sus redes sociales. Junto a Erick Sánchez, Anabel Medina y Christopher Melenciano, integró la cuarteta dominicana que el lunes 3 de agosto impuso un nuevo récord en esta modalidad del atletismo durante el evento regional.

La "Gacela de Nizao" también resaltó sus orígenes humildes y los de sus compañeros, quienes, afirmó, han sido formados con valores como la humildad, la disciplina y la gallardía.

"Esos principios son la base de nuestro trabajo dentro y fuera de la pista", precisó.

Unidad y compromiso

Paulino también destacó la unión y el compromiso del Team Pérez con el deporte dominicano.

"Juntos seguiremos trabajando con responsabilidad para dejar en alto el nombre de nuestro país y de nuestro equipo", puntualizó.

Este proyecto nació por los atletas que trabajaban junto a Yaseen Pérez y todo su equipo técnico en la República Dominicana. Según sus directivos, la iniciativa fomenta la integración y el desarrollo de talentos, sin importar su lugar de origen.

Finalmente, Marileidy Paulino sostuvo "que siempre contaré con ustedes, y que siempre podrán contar conmigo".

El equipo dominicano de relevo mixto conquistó el primer lugar con un tiempo de 3:10.57, Puerto Rico se quedó con la presea de plata 3:11.88 y Cuba con el bronce 3:13.32.