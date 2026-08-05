Los guatemaltecos Carrillo y Cabrera obtienen medalla de oro en el Pentatlón Moderno de los JCC 2026

La competencia de pentatlón se celebro en el campamento de la Batalla de Las Carreras ( FUENTE EXTERNA )

Los pentatletas Duilio Carrillo, de México, y Sofía Cabrera, de Guatemala, obtuvieron las medallas de oro de la modalidad individual masculina y femenina del Pentatlón Moderno de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Carrillo, oriundo de la ciudad mexicana de Guadalajara, en Jalisco, para lograr la presea dorada tuvo una puntuación general de 1,541, acumulados en la prueba de obstáculos (354 puntos y tiempo de 00:30:60), en esgrima (250 ptos y 13-3 en victorias y derrotas), en natación (300 ptos y 01:00:03) y láser run (637 ptos y 11:03 en tiempo marcado.

La medalla de plata correspondió para su compatriota Manuel Padilla, del Distrito Federal (DF), con 1,524 puntos; y el bronce de Juan Ochoa, de Guatemala, quien registró un total de 1,523 puntos.

Por su lado, Cabrera, nativa de Ciudad de Guatemala, para su metal dorado se valió de una puntuación general de 1,388, producto de la acumulación en la prueba de obstáculos (351 puntos y tiempo de 00:31:60), en esgrima (230 ptos y 10-6 en victorias y derrotas), en natación (262 ptos y 01:07:79) y láser run (545 ptos y 12:35 fue su tiempo registrado.

La presea de plata se la adjudicó Catherine Oliver, de México, con 1,381 puntos; y el bronce fue para Osmaidy Arias, de Venezuela, quien logró 1,315 puntos.

Las competencias se realizaron en la piscina olímpica y en la Plaza de Ceremonia de la Academia Militar Batalla de Las Carreras, en el Municipio Santo Domingo Este, de la Provincia Santo Domingo.

Acto de premiación

El acto de premiación fue encabezado por Rob Stull y Magdalena Quintanilla, presidentes de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM), y de la Confederación Norceca de Pentatlon Moderno, respectivamente.

En el deporte de Pentatlón Moderno de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 compiten seis países que son México, Cuba, Guatemala, República Dominicana, Venezuela y Panamá.