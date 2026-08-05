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Cuba se lleva el oro en 500 metros C2 de canotaje

La representación de República Dominicana, en las personas de Durismel Acevedo Feliz y Yameli Capellán Batista, terminó en el sexto lugar

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    Cuba se lleva el oro en 500 metros C2 de canotaje
    Yurisleidy Cirilo Duboi y Diorgina Castillo Duboi conquistaron la medalla de oro de los 500 metros C2 femeninos del campeonato de canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (CENTRO CARIBE SPORTS)

    Yurisleidy Cirilo Duboi y Diorgina Castillo Duboi conquistaron la medalla de oro de los 500 metros C2 femeninos del campeonato de canotaje de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

    Las cubanas Cirilo Duboi y Castillo Duboi terminaron el recorrido en un tiempo de 1:58.24, para quedarse con la presea dorada.

    La medalla de plata quedó en poder de las colombianas Madison Ibeht Velásquez y Manuela Gómez, quienes terminaron con un registro de 1:59.68.

    Participación dominicana

    Ximena Aparicio Velásquez y Cecilia Martínez González, de México, quedaron con la medalla de bronce, quienes completaron la carrera en 2:08.75.

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