Cuba se lleva el oro en 500 metros C2 de canotaje

Yurisleidy Cirilo Duboi y Diorgina Castillo Duboi conquistaron la medalla de oro de los 500 metros C2 femeninos del campeonato de canotaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ( CENTRO CARIBE SPORTS )

Yurisleidy Cirilo Duboi y Diorgina Castillo Duboi conquistaron la medalla de oro de los 500 metros C2 femeninos del campeonato de canotaje de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Las cubanas Cirilo Duboi y Castillo Duboi terminaron el recorrido en un tiempo de 1:58.24, para quedarse con la presea dorada.

La medalla de plata quedó en poder de las colombianas Madison Ibeht Velásquez y Manuela Gómez, quienes terminaron con un registro de 1:59.68.

Participación dominicana

Ximena Aparicio Velásquez y Cecilia Martínez González, de México, quedaron con la medalla de bronce, quienes completaron la carrera en 2:08.75.

La representación de República Dominicana, en las personas de Durismel Acevedo Feliz y Yameli Capellán Batista, terminó en el sexto lugar la prueba con un crono de 2:29.06.