Evelina Minaya logra la plata en el salto largo de Santo Domingo 2026

La dominicana Evelina Minaya conquistó este martes la medalla de plata en la prueba de salto largo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al finalizar segunda en la final disputada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Resultados salto largo

Minaya volvió a responder ante el público dominicano con una actuación consistente que le permitió subir al podio en una prueba de alto nivel, confirmando el gran momento que atraviesa luego de establecer este año el récord nacional de la especialidad.

La medalla de oro fue para la colombiana Natalia Linares, quien se impuso con el mejor registro de la competencia. La plata correspondió a Evelina Minaya, mientras que el bronce quedó en manos de la cubana Anisleidis Ochoa, completando así el podio del salto largo femenino.

Con este resultado, la representación dominicana suma otra presea en el programa de atletismo de los Juegos, disciplina que ha aportado importantes resultados para la delegación nacional durante la cita regional.

Récord nacional vigente

Minaya, de 26 años, continúa consolidándose como la principal exponente dominicana del salto largo.

En la presente temporada estableció un nuevo récord nacional con un salto de 6.66 metros, marca que la ubica entre las mejores especialistas del continente y le permitió llegar a Santo Domingo 2026 como una de las principales aspirantes al podio.