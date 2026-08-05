Larry Aracena conquista el oro en kata y completa el doblete dominicano en el karate

Momento en el que el karateca Larry Aracena es declarado ganador del enfrentamiento por la medalla de oro en la competencia de kata en los 60kg de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( CEDIDA POR EL COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO )

Larry Aracena se proclamó campeón de la modalidad de kata masculino al derrotar 3-2 al guatemalteco Fernando Calderón en la final del torneo de karate de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dándole a la República Dominicana su segunda medalla de oro consecutiva en las pruebas de formas.

El triunfo de Aracena llegó apenas minutos después de que María Dimitrova conquistara el título en la rama femenina, completando así un histórico doblete para el país anfitrión en la modalidad de kata.

Desempeño de Aracena

El dominicano, de 26 años, mostró un sólido desempeño durante toda la jornada. En su debut superó 4-1 al puertorriqueño Ángel Cancel, posteriormente venció por un contundente 5-0 al cubano Víctor Sánchez y en las semifinales derrotó 4-1 al costarricense Joshua Núñez para avanzar a la disputa del oro.

En la final, Aracena protagonizó un cerrado enfrentamiento ante Calderón. La decisión favoreció al representante quisqueyano por 3-2, suficiente para asegurar la medalla de oro y subir a lo más alto del podio ante el público reunido en el pabellón de combate de esta ciudad.

Con esta victoria, Aracena ratificó su condición como uno de los principales exponentes de la disciplina en la región y aportó una nueva presea dorada a la delegación dominicana en los Juegos.