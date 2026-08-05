Luis García suma plata y bronce para República Dominicana en pesas

El dominicano Luis García tuvo una destacada actuación este miércoles en la competencia de los 60 kilogramos de la halterofilia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al conquistar dos medallas para el equipo nacional.

García obtuvo la medalla de plata en la modalidad de envión al levantar 153 kilogramos, registro que consiguió en su segundo intento y que le permitió finalizar como subcampeón de la prueba.

Aporte al medallero nacional

El pesista dominicano había logrado la medalla de bronce en arranque, tras completar un levantamiento de 119 kilogramos, con lo que aseguró su segundo podio de la jornada.

Con esas actuaciones, García cerró una productiva participación en la división de los 60 kilos, aportando dos preseas más al medallero para el país en la cita regional.

La halterofilia continúa siendo una de las disciplinas con mayor tradición de éxitos para el país en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y sigue aportando medallas a la representación quisqueyana en esta edición.