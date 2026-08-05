Marileidy Paulino aseguró que la medalla de oro conquistada en los 400 metros de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 trasciende el plano personal y pertenece a todos los dominicanos.

La campeona olímpica se impuso en la final con un tiempo de 48.94 segundos, estableciendo un nuevo récord para la competición y mejorando la marca de 49.95 que ella misma había fijado en los Juegos de San Salvador 2023.

Motivación y dedicación

Tras la carrera, Paulino explicó que su mayor motivación no fue únicamente subir a lo más alto del podio, sino representar con orgullo a la República Dominicana ante su gente.

"Hoy no corrí únicamente por una medalla. Corrí con la responsabilidad y el honor de representar a la República Dominicana. Corrí para que mi país se la gozara, la celebrara y la sintiera como un triunfo de todos", expresó la velocista.

La doble campeona mundial señaló que durante la competencia tuvo presentes a los dominicanos que cada día trabajan por salir adelante y dedicó un mensaje especial a su comunidad natal.

"Corrí pensando en cada dominicano que se levanta a trabajar con esfuerzo y, de manera muy especial, corrí para que mi querido pueblo de Don Gregorio la viviera, se emocionara y se sintiera orgulloso", afirmó.

Agradecimientos y apoyo

Paulino también reconoció el respaldo de su familia, su equipo de trabajo y de quienes la han acompañado a lo largo de su carrera deportiva.

"Cada paso en esa pista llevaba el nombre de mi gente, de mi familia, de mis entrenadores y de todos los que creen en el deporte dominicano", manifestó.

La atleta agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los Juegos y destacó que el logro es el resultado del esfuerzo colectivo.

"Gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus oraciones, por sus mensajes y por estar ahí siempre. Esta carrera no es mía. Esta carrera es de ustedes y es por ustedes. Es el resultado del trabajo en equipo, de la humildad y de la gallardía que nos caracteriza como dominicanos", sostuvo.

Paulino concluyó su mensaje con un llamado a que este triunfo sirva de inspiración para seguir trabajando por nuevas metas: "Que este logro nos motive a seguir adelante".