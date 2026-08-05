VIDEO | Marileidy Paulino tras ganar oro: "Corrí para que mi país se la gozara"
La campeona olímpica dedicó su actuación al pueblo dominicano, luego de conquistar el oro con un récord para la competencia de 48.94 segundos.
Marileidy Paulino aseguró la noche de este miércoles que la medalla de oro conquistada en los 400 metros planos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 trasciende el plano personal y pertenece a todos los dominicanos.
La campeona olímpica se impuso en la final con un tiempo de 48.94 segundos, estableciendo un nuevo récord para la competición y mejorando la marca de 49.95 que ella misma había fijado en los Juegos de San Salvador 2023.
Motivación y dedicación
Tras la carrera, Paulino explicó que su mayor motivación no fue únicamente subir a lo más alto del podio, sino representar con orgullo a la República Dominicana ante su gente.
"Hoy no corrí únicamente por una medalla. Corrí con la responsabilidad y el honor de representar a la República Dominicana. Corrí para que mi país se la gozara, la celebrara y la sintiera como un triunfo de todos", expresó la velocista.
La doble campeona mundial señaló que durante la competencia tuvo presentes a los dominicanos que cada día trabajan por salir adelante y dedicó un mensaje especial a su comunidad natal.
"Corrí pensando en cada dominicano que se levanta a trabajar con esfuerzo y, de manera muy especial, corrí para que mi querido pueblo de Don Gregorio la viviera, se emocionara y se sintiera orgulloso", afirmó.
Agradecimientos y apoyo
Paulino también reconoció el respaldo de su familia, su equipo de trabajo y de quienes la han acompañado a lo largo de su carrera deportiva.
"Cada paso en esa pista llevaba el nombre de mi gente, de mi familia, de mis entrenadores y de todos los que creen en el deporte dominicano", manifestó.
La atleta agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los Juegos y destacó que el logro es el resultado del esfuerzo colectivo.
"Gracias a todos ustedes por su apoyo, por sus oraciones, por sus mensajes y por estar ahí siempre. Esta carrera no es mía. Esta carrera es de ustedes y es por ustedes. Es el resultado del trabajo en equipo, de la humildad y de la gallardía que nos caracteriza como dominicanos", sostuvo.
Paulino concluyó su mensaje con un llamado a que este triunfo sirva de inspiración para seguir trabajando por nuevas metas: "Que este logro nos motive a seguir adelante".