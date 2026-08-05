Marileidy Paulino revalida el oro en los 400 metros con récord de los Juegos Centroamericanos

Marileidy Paulino se acerca a la meta bajo la lluvia en la competencia de los 400 metros planos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Bajo un fuerte aguacero, Marileidy Paulino volvió a confirmar por qué es la principal figura del atletismo dominicano y una de las mejores corredoras del mundo al conquistar este martes la medalla de oro de los 400 metros planos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Récord y resultados

La campeona olímpica cruzó la meta en 48.94 segundos para establecer un nuevo récord de la justa regional, superando la marca de 49.95 que ella misma había impuesto en la edición de San Salvador 2023.

Paulino marcó la diferencia sobre el resto de las competidoras en los últimos 150 metros de la carrera, para asegurar sin sobresaltos su segundo título consecutivo en la especialidad dentro del certamen regional.

Con esta victoria, la velocista dominicana continúa ampliando un palmarés que incluye el título olímpico de París 2024, coronas mundiales y de la Liga Diamante, además de consolidarse como la principal referente del atletismo de la región.

El podio fue completado por la cubana Roxana Gómez, quien obtuvo la medalla de plata con un tiempo de 49.99, mientras que el bronce correspondió a la corredora de San Vicente y las Granadinas, Shaquifa Maloney, que se quedó con el bronce con un tiempo de 51.77.

Impacto para República Dominicana

La medalla de Paulino representa otro importante aporte para la delegación dominicana en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde el país anfitrión continúa sumando preseas en busca de los primeros lugares del medallero general.

Podio de los 400 metros femeninos

Marileidy Paulino (República Dominicana) – 48.94 ( récord de los Juegos )

Roxana Gómez ( Cuba )

Shaquifa Maloney (San Vicente y las Granadinas)