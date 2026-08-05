La República Dominicana blanqueó a Nicaragua en la Súper Ronda del béisbol

Oscar de la Cruz consiguió una sólida salida monticular para darle el triunfo a la República Dominicana ( FUENTE EXTERNA )

La selección de República Dominicana consiguió una victoria clave al derrotar 5-0 a Nicaragua este martes en la Súper Ronda del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, resultado que mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la disputa de las medallas.

El derecho Óscar de la Cruz fue la gran figura desde el montículo al lanzar una joya de pitcheo. El abridor dominicano limitó a Nicaragua a un solo imparable, no permitió carreras y ponchó a 11 bateadores, dominando el encuentro de principio a fin. El único hit de los nicaragüenses fue conectado por Elián Rayo.

La ofensiva quisqueyana fue encabezada por Diego Hernández, quien volvió a responder en un momento importante para el equipo al liderar el ataque con dos remolques. El respaldo ofensivo permitió que De la Cruz trabajara con tranquilidad durante toda la jornada.

Posiciones en la Súper Ronda

Con este resultado, Panamá se mantiene al frente de la Súper Ronda con marca de 3-0, seguido por Cuba y Puerto Rico, ambos con récord de 2-1. República Dominicana y Nicaragua comparten foja de 1-2, mientras que Colombia permanece sin victorias (0-3).

Los más destacados

Por la novena dominicana, Diego Hernández bateó de 3-2, dos remolcadas; Deivi Muñoz se fue de 4-3, dos anotadas y una impulsada; Raimel Tapia, de 4-2, una remolcada y anotada; Yairo Muñoz se fue de 3-1, una anotada y una impulsada y Gilberto Celestino, de 3-1 y una anotada.

Por Nicaragua, Elián Rayo, de 3-1.

Perspectivas del equipo dominicano

La combinación de un pitcheo dominante y un bateo oportuno permitió a los dominicanos conseguir su primera victoria en esta fase del torneo, en un partido donde la defensa también respondió sin cometer errores.

El conjunto quisqueyano mantiene vivas sus esperanzas de optar por medallas en la competencia, luego de vencer a su homóloga de Nicaragua.