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Juegos Centroamericanos y del Caribe
Juegos Centroamericanos y del Caribe

Romo impone su ley y se queda con el oro en sable masculino

El mexicano marcó diferencias desde el arranque del combate

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    Romo impone su ley y se queda con el oro en sable masculino
    Brandon Romo conquistó la medalla de oro en el sable individual masculino (CENTRO CARIBE SPORTS)

    El mexicano Brandon Romo conquistó la medalla de oro en el sable individual masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras vencer 15-8 al venezolano Simón Durán en la final disputada en el Pabellón de Esgrima Juan Pablo Duarte.

    Romo marcó diferencias desde el arranque. Cerró el primer periodo con ventaja de 8-3, imponiendo un ritmo agresivo y preciso que desactivó cualquier intento de reacción de Durán.

    Dominio de Brandon Romo

    En la reanudación, el guion no cambió. El mexicano controló la distancia y el tempo del asalto, amplió su ventaja y selló el combate sin sobresaltos, en una final que nunca entró en zona de incertidumbre.

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    Ambos tiradores recibieron tarjeta amarilla por pasividad, única incidencia disciplinaria en un duelo limpio.

    • Con este resultado, Romo confirma su dominio en la pista y le entrega a México una nueva medalla de oro en la esgrima.
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