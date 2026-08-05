La mexicana Tejeda resiste y se queda con el oro en espada femenina

La mexicana Frania Tejeda comanda el grupo de medallistas en esgrima de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( CENTRO CARIBE SPORTS )

La mexicana Frania Tejeda conquistó la medalla de oro en la espada individual femenina de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse 15-12 sobre la venezolana Lizze Asis en la final disputada en el Pabellón de Esgrima Juan Pablo Duarte.

Desarrollo del combate

El primer periodo terminó igualado 6-6, reflejo de la paridad entre ambas. En el segundo, Tejeda logró una mínima ventaja (11-10) tras imponerse 5-4, comenzando a inclinar un duelo que hasta entonces había sido de ida y vuelta.

En el tercer y decisivo tramo, la mexicana gestionó mejor los tiempos y amplió la diferencia con un parcial de 4-2 para sellar el 15-12 definitivo, sin necesidad de que el resultado se resolviera fuera del tiempo reglamentario.

Recorrido de las finalistas

Ambas finalistas protagonizaron recorridos sólidos hasta la final. Tejeda destacó con triunfos amplios en las primeras rondas y una semifinal ajustada (14-13), mientras que Asis llegó invicta desde grupos y avanzó con autoridad en eliminatorias.