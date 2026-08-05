Yeral Núñez y Yesi Tejeda le dieron a República Dominicana el dulce sabor del podio, en una noche en la que el relevo mixto dominicano 4x100 iluisonó al país con un oro, que se encuentra bajo protesta.

Son los únicos metales dominicanos que se ubica en el sexto lugar del medallero de estos XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con sus 85 medallas (18-18-49).

Núñez ganó la medalla de oro en los 400 metros con vallas y Yesi Tejeda conquistó la medalla de bronce en el lanzamiento de la jabalina.

El vallista realizó un tiempo de 48.30 impulsado por cientos de fanáticos en las tribunas del Estadio Olímpico Félix Sánchez. Superó a Pablo Ibáñez (El Salvador; 49.64) y el tercer puesto fue para Guillermo Campos (México; 49.82).

El de Núñez es el primer metal dorado que conquista República Dominicana en unos Centroamericanos. Sí la primera. Ya que Félix Sánchez nunca la ganó como atleta, la ofreció como el entrenador del atleta de 23 años.

"En primer lugar gracias a Dios por darme esta oportunidad por hacerme campeón en mi país y también a Félix Sánchez, quien siempre me ha apoyado", dijo Núñez.

"Es más que un privilegio coronarse campeón en su tierra", agregó el velocista.

Tres bronce y una plata había ganado el país, hasta que llegó el oro de Núñez.

Lanzamiento de jabalina

Yesi Tejeda se convirtió en la segunda dominicana que gana una medalla en el impulso de jabalina.

Con un lanzamiento de 54.95 metros se ganó su medalla de bronce, en la prueba dominada por la dupla colombiana Flor Ruiz, con el oro (67.34) y Valentina Barrios (58.14), con su plata.

No se ganaba una medalla en esta prueba desde que Fresa Núñez consiguió la primera con un lanzamiento de 52.96 metros para ganar la medalla de plata en los Juegos de Mayagüez 2010.

Ahora Núñez coloca su nombre como la segunda con ese honor. Nunca un varón ha sido premiado en esta modalidad. Y para ella es especial, después de alumbrar a su bebé.

"Me siento tan bien en verdad. No pensé estar en estos Juegos ya que estuve tanto tiempo fuera", manifestó la nativa de Bayaguana de 22 años.

El 4x100

Una probable interferencia mantenía indefinido el trofeo dorado la noche del martes. Una protesta interpuesta frenó la premiación de este evento, en el que Dominicana terminó con el oro, pero todavía se discute el logro.

Marileidy Paulino

Como ha sido costumbre en los últimos años, Paulino ganó su semifinal sin mayores inconvenientes.

La velocista, dueña del récord Centroamericano y del Caribe de los 400 metros (49.95) ganó con 50.63, delante de Shafiqua Maloney (San Vicente y Grenadinas) con 51.22 y tercero Andrea Rivera (Puerto Rico), 51.78.

La final se corre este miércoles a las 6:55 p.m., donde la dueña del récord olímpico buscará otro metal dorado en su ya laureada carrera.