Marileidy Paulino lidera las opciones de medalla para RD este miércoles

Marileidy Paulino al momento de ganar la semifinal de los 400 metros. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

Las pesas y el karate hacen su estreno este miércoles con la perspectivas de engrosar el medallero dominicano en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde competirán protagonismo con una Marileidy Paulino que buscará colgarse el metal dorado.

La halterofilia, a disputarse en el Pabellón José Joaquín Puello del Parque del Este, buscará preseas en los 48 kilos femenino con Dahiana Ortiz. Luis García (50) y Manuel Reyes (65) serán los varones.

El karate llega con opciones de medallas en cinco categorías, con María Dimitrova en busca de defender su título en la modalidad kata, en el Pabellón de Combates 1.

También buscan preseas Anel Castillo (+84 kilos), Nayelis Guzmán (-50),

Las Reinas del Caribe, que el martes se impusieron a Puerto Rico, van por su pase a la final cuando se enfrenten a México a partir de las 8:00 pm.

En gimnasia, Yamilet Peña irá tras otra medalla en la prueba de salto al caballo y Analis Pérez en la barra asimétrica.

Opciones en la pista

En atletismo, también tendrá finales en los 1,500 metros en ambas ramas, salto largo, heptatlón femenino, 110 metros con vallas de varones y 100 de hembras, lanzamiento del disco.

En boxeo, Katherine Bera buscará el pase a la final en los 60 kilos ante la mexicana Paula Hernández, Junior Alcántara lo intentará frente al guatemalteco José Felipe (55 kg), Noel Pacheco desafiará al cubano Keylor García (80 kg) y Cristian Pinales al colombiano Jhojan Caicedo (90 kg).

En tenis de mesa, Ramón e Isaac Vila, Abit Tejeda y Jiaji Wu, en individual, buscarán avanzar a los octavos de final. En mixto dobles, las duplas Isaac Vila-Esmerlyn Castro y Ramón Vila-Eva Brito siguen en la carrera en octavos.

Igual irán por podio, Víctor Melo, en el skateboard, que tendrá lugar en el Malecón Deportivo.