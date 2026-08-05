República Dominicana recupera la medalla de oro tras revisión del relevo mixto en 4x100 metros

Equipo de relevo 4x100 mixto de República Dominicana compuesto por Liranyi Alonso, Fiordaliza Cofil, Mayovanex de Oleo y José González. ( DIARIO LIBRE/ NELSON PULIDO )

La República Dominicana se consolidó este miércoles en la quinta posición del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que la Dirección Técnica de Centro Caribe Sports acogiera la reclamación presentada por la delegación de atletismo y restituyera la medalla de oro que le había sido retirada en la prueba de relevo mixto 4x100 metros, disputada el martes.

La presea había sido retirada tras alegarse que la cuarteta dominicana, integrada por los velocistas Fiordaliza Cofil, Mayovanex de Oleo, José González y Liranyi Alonso, incurrió en una obstrucción durante el primer intercambio del testigo e invadió un carril contiguo en el último relevo. Como consecuencia, el oro fue otorgado provisionalmente a Jamaica.

Sin embargo, tras revisar lo ocurrido en la competencia, la Dirección Técnica revocó la descalificación del equipo dominicano y validó el tiempo de 40.89 segundos, con el que había cruzado la meta en primer lugar.

Con la decisión, Jamaica pasó a ocupar la medalla de plata, mientras que Puerto Rico se quedó con el bronce.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/06/resultado-relevo-4x100-mixto-94f1d659.png Actualización del resultado de la competencia en relevo 4x100 mixto que muestra medalla de oro para la República Dominicana. (CENTRO CARIBE SPORT)

Descalificación de México se mantiene

Otro equipo descalificado en la prueba del martes fue el de México. Aunque no se dieron a conocer las razones de la sanción, en ese caso la Dirección Técnica mantuvo la decisión, a diferencia de lo ocurrido con la delegación dominicana.

Oro para Marileidy Paulino

La velocista Marileidy Paulino volvió a demostrar su dominio en los 400 metros planos al conquistar este miércoles la medalla de oro con un tiempo de 48.94 segundos, estableciendo un nuevo récord para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y mejorando la marca anterior de 49.95.

Con esta victoria, Paulino revalidó el título obtenido en la edición anterior del certamen regional y amplió un palmarés que incluye el campeonato olímpico de París y múltiples títulos mundiales.

El podio fue completado por la cubana Roxana Gómez, quien obtuvo la medalla de plata, y Shaquifa Maloney, de San Vicente y las Granadinas, que se quedó con el bronce.