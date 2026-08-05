Expo Centenario: un recorrido a través de la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Visitantes recorren la exposición "Expo Centenaria Santo Domingo 2026", que reúne objetos y recuerdos de los 100 años de historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en Santo Domingo, coincide con la conmemoración del centenario del inicio de este torneo, que se celebró por primera vez en México en 1926.

Por esta razón, el museo del Deporte Dominicano presenta la exposición "Expo Centenaria Santo Domingo 2026", que celebra los 100 años de historia de la justa regional con entrada gratuita.

Desde el 20 de julio hasta el 20 de septiembre de este año, cualquier dominicano o extranjero que así lo desee podrá disfrutar de la exposición sin costo alguno. En horario de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer la historia de la competencia desde Ciudad de México 1926 hasta San Salvador 2023.

La exposición también cuenta con objetos históricos, zona infantil interactiva y muestras de la evolución deportiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/f3a6190-5559233d.jpg La exposición recibe visitantes interesados en conocer la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde su primera edición en 1926. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

¿Cómo inició todo?

La necesidad de elevar el nivel competitivo del deporte en la región de Centroamérica y el Caribe empezó a cobrar fuerza en 1924, a raíz del modesto desempeño de México en los VIII Juegos Olímpicos. Consciente de la situación, el sueco Sigfrid Edström, entonces miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), había propuesto, desde 1923, la celebración de unos juegos multideportivos en la región.

Como resultado, los delegados de México, Cuba y Guatemala redactaron y firmaron, en París, la carta fundamental de los Juegos Deportivos Centroamericanos, iniciativa que contó con el importante aval del entusiasta Henri de Baillet-Latour.

En representación de la Sociedad Olímpica Mexicana, los delegados encargados de negociar y suscribir el acuerdo fueron Alfredo B. Cuéllar y Enrique Aguirre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/f3a6156-6afedd6f.jpg Entrada al Museo del Deporte Dominicano presenta una exposición que recorre la evolución de la justa regional desde México 1926 hasta San Salvador 2023. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/05/f3a6220-1dd1ba17.jpg Camisetas utilizadas a través de los años forman parte de la colección que muestra la evolución de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO) ‹ >

Posteriormente, el 16 de octubre de 1925, se reunieron en Ciudad de México los delegados de Cuba, Costa Rica, Colombia, El Salvador, Haití, Guatemala, Honduras, México, Jamaica, Nicaragua, Panamá y, como invitada, la República Dominicana. En dicha asamblea, presidida por el mexicano Moisés Sáenz, quedó escogida la capital mexicana como sede de la primera edición.

Primera edición de los Juegos

Los I Juegos Deportivos Centroamericanos se inauguraron el 12 de octubre de 1926 en el Estadio Nacional de Ciudad de México, ante unas 40,000 personas. La fecha fue elegida para coincidir con el 434º aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América, conmemorando así el momento del contacto entre Europa y el continente americano.

Participaron 269 atletas de México, Cuba y Guatemala, en 7 deportes. México destacó con figuras como Mariano Aguilar, Herminio Ahumada, Lucilo Iturbide y Federico Mariscal, mientras Lionel Smith brilló por Cuba. Esta primera edición marcó el inicio de una histórica rivalidad deportiva entre México y Cuba que ha perdurado a través de los años.