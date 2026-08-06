Alicia Feliz se lleva dos medallas de plata en halterofilia durante Juegos Centroamericanos

Doble plata para Alicia Feliz en los 58kg. ( CEDIDA POR COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO )

La dominicana Alicia Feliz logró dos medallas de plata en los 58kg de levantamientos de pesas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, que se celebran en el Pabellón de Halterofilia José Joaquín Puello del Parque del Este.

Feliz obtuvo el metal plateado tanto en envión como en arranque. En envión hizo una alzada de 116 Kg solo superada por la venezolana Génesis Rodríguez que levantó 117Kg, el bronce fue para la puertorriqueña Issi Agrait con 111 Kg.

Detalles de la competencia

En arranque levantó 91 Kg, solo superada nueva vez por la bolivariana Rodríguez con 95 Kg. El bronce fue para la mexicana Irene Borrego.

La división de los 58 Kg abrió la competencia de halterofilia de la jornada del jueves del certamen que termina el sábado.