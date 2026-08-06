Alexander Ogando gana la plata en los 200 metros de Santo Domingo 2026

Alexander Ogando ganó la medalla de plata en los 200 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

El velocista dominicano Alexander Ogando conquistó este jueves la medalla de plata en los 200 metros planos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en la final celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Ogando cruzó la meta en el segundo lugar tras una cerrada carrera, sumando una nueva presea para la delegación dominicana en una de las pruebas más atractivas del programa de atletismo.

Resultados de la final

El dominicano llegó a la final como uno de los principales favoritos, luego de haber conquistado el oro en esta misma prueba en San Salvador 2023 y de mantenerse entre los mejores velocistas del mundo en la distancia.

La medalla de oro fue para el boricua José Figueroa, quien se impuso con un tiempo de 19.98 segundos. Ogando se quedó con la plata al registrar 20.47, mientras que el bronce correspondió al nativo de Trinidad & Tobago Aaron Charles, con 20.63 segundos.

Trayectoria de Alexander Ogando

Con este resultado, Ogando vuelve a subir al podio en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, consolidándose como una de las principales figuras del atletismo dominicano y aportando una nueva medalla al país cuando se acerca el final de la justa multidisciplinaria.

El subcampeonato también ratifica la consistencia internacional del atleta nacido en San Juan de la Maguana, dueño del récord nacional de los 200 metros con 19.86 segundos y finalista olímpico y mundial en la especialidad.