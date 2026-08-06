Dominicana conquista el oro en kata por equipos femenino en Santo Domingo 2026

María Dimitrova liderá el equipo dominicano a la presea de bronce en la competencia por equipos de kata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ( DIARIO LIBRE/DANIEL SANTANA )

La República Dominicana sumó este jueves una nueva medalla de oro en el torneo de karate de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que el equipo integrado por María Dimitrova, Belén Guzmán, Perla Peralta y Carla Espejo se proclamara campeón en la modalidad de kata por equipos femenino.

Las dominicanas se adueñaron del primer lugar tras imponerse en la final al conjunto de Venezuela, en los enfrentamientos celebrados en el Pabellón de Combate 1 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, escenario del torneo de karate de la cita regional.

El cuarteto dominicano mostró sincronización, precisión y una impecable ejecución de las técnicas durante su presentación de la técnica del papuren, suficiente para superar a las venezolanas y subir a lo más alto del podio ante el respaldo del público local.

Contribución al medallero

La presea representa otro importante aporte del karate al medallero de la delegación dominicana, que ha tenido una destacada actuación en esta disciplina durante los Juegos celebrados en Santo Domingo.

María Dimitrova, una de las principales figuras del karate dominicano y referente de la modalidad de kata, encabezó un equipo que combinó experiencia y juventud para darle al país un nuevo título centroamericano y del Caribe.

Con este resultado, República Dominicana continúa fortaleciendo su cosecha de medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el karate ha vuelto a responder con actuaciones de alto nivel.