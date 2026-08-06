Liranyi Alonso conquista el oro en los 200 metros y completa una actuación histórica

Liramyi Alonso gana su tercera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La velocista dominicana Liranyi Alonso conquistó este jueves la medalla de oro en los 200 metros planos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse con un tiempo de 23.07 segundos en la final disputada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Su tercer oro

Con esta victoria, Alonso completó una sobresaliente actuación en el atletismo de la cita regional, luego de haber ganado previamente el oro en los 100 metros y formar parte del relevo dominicano mixto que obtuvo la presea de oro en los 4x100 metros, para cerrar su participación con tres preseas.

La medalla de plata fue para Beyonce Defreitas de Islas Vírgenes Británicas (23.36 segundos), mientras que el bronce quedó en poder de la venezolana Orangys Jiménez, quien registró 23.43 segundos.

Alonso volvió a mostrar un potente remate en los metros finales para imponerse al resto de las competidoras y darle a la República Dominicana otra medalla dorada en una de las pruebas más esperadas del programa de atletismo.

La actuación de la velocista dominicana confirma el gran momento que vive en la temporada 2026 y la consolida como una de las principales figuras del sprint femenino de la región.

Liranyi sumó dos títulos individuales en Santo Domingo en las pruebas de máxima velocidad y contribuir al éxito de la delegación anfitriona en el atletismo.