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Liranyi Alonso encabeza la jornada de este jueves en los Juegos Centroamericanos

El balonmano femenino disputará la medalla de oro frente a Cuba desde las 7:00 de la noche

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    Liranyi Alonso encabeza la jornada de este jueves en los Juegos Centroamericanos
    Liranyi Alonso va por el oro en la competencia de 200 metros (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

    Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 celebrarán hoy su antepenúltima jornada de competencias, con una agenda cargada para la delegación dominicana, que buscará aumentar su cosecha de medallas tanto en disciplinas individuales como de conjunto.

    Liranyi Alonso intentará conquistar su tercera medalla de la justa cuando dispute la final de los 200 metros planos, programada para las 5:20 de la tarde en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

    • El balonmano femenino disputará la medalla de oro frente a Cuba desde las 7:00 de la noche, en busca de cerrar el torneo con el título regional.

    Competiciones decisivas

    En la gimnasia artística, Audrys Nin y Wilfry Contreras buscarán subir al podio en la final del salto de caballo masculino, prevista para las 5:00 de la tarde.

    El boxeo tendrá una noche decisiva con cuatro púgiles criollos, ya con la medalla de bronce asegurada, buscarán avanzar a las finales y garantizar al menos la plata en una cartelera que comenzará a las 7:00 de la noche.

    La selección masculina de softbol afrontará una doble jornada. El primer compromiso será frente a Guatemala a las 5:00 de la tarde y el segundo ante Cuba a las 7:30 de la noche.

    RELACIONADAS

    Mientras, la selección dominicana de béisbol continuará su participación en la Súper Ronda cuando enfrente a Colombia a partir de las 7:00 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en un encuentro de gran importancia en sus aspiraciones de avanzar a la final del torneo. 

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