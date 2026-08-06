República Dominicana vuela al oro en el relevo masculino 4x100 metros

La cuarteta de la República Dominicana ganó la medalla de oro en el relevo de los 4x100 metros masculinos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

La cuarteta integrada por Franquelo Pérez, Yohandris Andújar, Melbin Marcelino y Yancarlos Martínez conquistó este jueves la medalla de oro en el relevo masculino 4x100 metros de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al detener el cronómetro en 37.98 segundos durante la final celebrada en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La marca establecida por la cuarteta dominicana es el nuevo récord para la competencia y deja detrás los 38.24 establecidos por Trinidad y Tobago el 28 de julio del 2010 en Mayagüez.

Resultados de la final

El equipo dominicano ejecutó una impecable carrera, con entregas de testigo precisas y un sólido cierre para asegurar el primer lugar ante el entusiasmo del público que colmó las graderías del principal escenario del atletismo de los Juegos.

La medalla de plata correspondió a Jamaica, que registró 38.08 segundos, mientras que el bronce fue para Puerto Rico, con un tiempo de 38.12 segundos, completando así el podio de una de las pruebas más esperadas del programa atlético.

Impacto para el atletismo

El oro representa una de las actuaciones más destacadas del relevo corto masculino dominicano en la historia reciente de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de ratificar el crecimiento de la velocidad nacional en las pruebas colectivas.

La victoria sigue adornando una brillante jornada para el atletismo dominicano, que continúa sumando preseas doradas en el penúltimo día de competencias de pista y campo, consolidando su protagonismo en el medallero general de Santo Domingo 2026.