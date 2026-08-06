Thalía Terrero conquista el oro en los 55 kilos del karate

Thalía Terrero en acción. ( CEDIDA POR EL COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO )

La karateca dominicana Thalía Terrero se proclamó campeona de la categoría -55 kilogramos en kumite del torneo de karate de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al derrotar con autoridad 10-3 a la cubana Baurelys Torres en la final disputada este jueves en el Pabellón de Combate 1 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Terrero dominó el combate de principio a fin, imponiendo un ritmo ofensivo que le permitió abrir una amplia ventaja sobre la representante cubana, una de las principales figuras de la división y campeona centroamericana vigente antes de esta edición.

La medalla de oro representa la consagración de la karateca dominicana en unos Juegos Centroamericanos celebrados en casa, luego de perderse la edición de San Salvador 2023 por su embarazo.

Impacto en el karate nacional

En la antesala de Santo Domingo 2026, Terrero había expresado que su principal motivación era conquistar una medalla frente a su hija, Leah, quien se convirtió en el impulso para regresar al más alto nivel competitivo.

Con este triunfo, la República Dominicana continúa sumando preseas doradas en el karate, una de las disciplinas que más ha aportado al medallero nacional durante los Juegos.

El resultado también confirma el gran momento de Terrero, quien este año conquistó la medalla de oro en los Campeonatos Panamericanos de Karate celebrados en México dentro de la misma categoría de los 55 kilogramos.

La victoria de Terrero se une a la destacada actuación del karate dominicano en Santo Domingo 2026, donde la selección anfitriona ha mantenido el protagonismo tanto en las pruebas de kata como de kumite.