Boxeo, esports y atletismo centran la atención en la penúltima jornada de Santo Domingo 2026

Cristian Pinales buscará la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe este viernes. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Los medallistas olímpicos Cristian Pinales y Junior Alcántara encabezarán este viernes la representación dominicana en la penúltima jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 , en una fecha en la que la delegación anfitriona buscará aumentar su cosecha de preseas.

Atención en el boxeo

La República Dominicana iniciará la jornada ubicada en el quinto lugar del medallero general, con 30 medallas de oro y 118 preseas en total, cuando restan solo dos días para el cierre de la cita regional.

El boxeo concentrará buena parte de la atención desde las 7:12 de la noche, con las finales que se celebrarán en el Pabellón de Taekwondo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La primera dominicana en subir al cuadrilátero será Estefani Almánzar, quien enfrentará a la venezolana Diana Maestre en la final de los 54 kilogramos.

Más adelante será el turno de los principales favoritos de la escuadra nacional, entre ellos Pinales y Alcántara, quienes buscarán subir a lo más alto del podio y aportar nuevas medallas de oro para el país.

Los Esports vivirán su segunda jornada de competencias en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, con acción desde las 7:15 de la noche, tras un histórico debut de esta disciplina en el programa oficial de los Juegos.

En deportes de conjunto, la selección masculina de balonmano disputará la medalla de bronce frente a su rival de turno a partir de las 5:00 de la tarde en el Parque del Este.

Competencias destacadas

El karate celebrará su última jornada con las finales de kumite, mientras que el canotaje también definirá a sus últimos campeones. El fútbol bajará el telón con los partidos por las medallas en el Estadio de Cibao FC, en Santiago.

Por su parte, el atletismo afrontará su penúltima fecha de competencias en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Entre las pruebas más esperadas figuran los relevos 4x400 metros.

La jornada será determinante para las aspiraciones de República Dominicana de mantener la quinta posición del medallero o escalar al cuarto puesto, antes del cierre oficial de los Juegos, programado para el sábado.