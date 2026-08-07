El boxeo dominicano cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una jornada perfecta: siete medallas de oro, una por cada finalista de la delegación que subió al ring este viernes en el Pabellón de Combate I del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Estefani Almánzar abrió la cosecha femenina con una victoria por decisión dividida 3-2 sobre la venezolana Diana Maestre en la final de los 54 kilogramos, para convertir en oro la medalla de plata que había conquistado en San Salvador 2023.

La dominicana completó cuatro combates en su ruta al título. Superó a la haitiana Katiana Petit-Homme en los octavos de final, a la guatemalteca Jennifer Yool en los cuartos y a la mexicana Ariadna Gil por 5-0 en la semifinal, antes de imponerse a Maestre en una cerrada pelea por la corona.

En la rama masculina, la cosecha comenzó con Junior Alcántara, quien derrotó al cubano Alejandro Claro en los 55 kilogramos. Cuatro de los cinco jueces favorecieron al dominicano, mientras uno vio el combate igualado.

Alcántara también convirtió una plata de San Salvador 2023 en oro en Santo Domingo. En aquella edición terminó como subcampeón de los 51 kilogramos, por lo que en casa logró subir al primer lugar del podio.

El segundo campeón masculino fue Miguel Ángel Encarnación, quien superó por decisión dividida 4-1 al mexicano Hugo Barrón en los 65 kilogramos.

Después llegó el turno de Disney Medina, ganador por decisión unánime ante el venezolano Wilson Solorzano en la final de los 60 kilogramos.

Ricardo Cuello agregó otro título al imponerse por decisión dividida 4-1 al cubano Yusnier Sorsano en los 70 kilogramos.

La racha continuó con Noel Pacheco, quien venció por decisión dividida 3-1 al venezolano Diego Pereyra en la final de los 80 kilogramos.

Impacto en medallero

El cierre masculino estuvo a cargo de Cristian Pinales, quien consiguió una de las victorias más significativas de la noche al derrotar por decisión dividida 4-1 al cubano Julio César La Cruz, doble campeón olímpico, en los 90 kilogramos.

Campeones dominicanos

Con el triunfo de Pinales, República Dominicana llegó a 44 medallas de oro en los Juegos, una más que Venezuela, para colocarse en el cuarto puesto del medallero general.

Una noche histórica para el boxeo

Los siete campeones dominicanos fueron:

Estefani Almánzar: oro en 54 kg .

Junior Alcántara: oro en 55 kg .

Disney Medina: oro en 60 kg .

Miguel Ángel Encarnación: oro en 65 kg .

Ricardo Cuello: oro en 70 kg .

Noel Pacheco: oro en 80 kg .

Cristian Pinales: oro en 90 kg.

La actuación permitió al boxeo dominicano despedirse de sus Juegos como una de las disciplinas de mayor aporte a la delegación anfitriona.

La noche comenzó con la revancha deportiva de Almánzar, continuó con el desquite de Alcántara y terminó con Pinales derrotando a una de las figuras históricas del boxeo cubano.

Siete finales, siete victorias y siete medallas de oro fue el balance de una jornada que tuvo además un efecto directo sobre la posición de República Dominicana en el medallero general.