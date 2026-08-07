Carlos Herrera obtiene plata en karate tras caer en la final ante Allan Maldonado

Carlos Herrera se quedó con la plata en los 75 kg. del kumite en karate ( COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO )

El dominicano Carlos Herrera conquistó este viernes la medalla de plata en la categoría de -75 kilogramos del kumite del torneo de karate de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al caer en la final frente al guatemalteco Allan Maldonado.

Herrera llegó al combate por la medalla de oro con una sólida actuación durante la jornada, pero no pudo superar a Maldonado, quien validó su dominio en la división y se llevó el título centroamericano y del Caribe.

Impacto en la delegación

Con la presea de plata, Herrera suma un nuevo podio para la República Dominicana en el karate, disciplina que ha tenido una destacada participación en los Juegos con las medallas de oro de Larry Aracena, María Dimitrova y Penélope Polanco, entre otros.

La actuación de Herrera permitió a la delegación dominicana continuar incrementando su cosecha de medallas en la penúltima jornada de la justa regional, en la que el karate volvió a figurar entre los deportes de mayor aporte para el país anfitrión.