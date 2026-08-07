Colombia se queda con el oro en MOBA League of Legends en esports
Los quisqueyanos Engel Martínez, Juan Dimitry Hernández, Li Yuan Tony Ng Feng, Ronald De León y Sebastián Mercado, lucharon y batallaron
El equipo colombiano mostró una superioridad notable ante República Dominicana y conquistó el oro Centroamericano y del Caribe en esta versión XXV del evento regional.
Los colombianos Jairo Urbina, Sergio Bautista, Juan Arcila, Jhon Guzmán y Víctor Durango demostraron la potencia que es este país en esta modalidad del E-Sports al derrotar 2-0 a los dominicanos.
Reconocimiento y público
Los quisqueyanos Engel Martínez, Juan Dimitry Hernández, Li Yuan Tony Ng Feng, Ronald De León y Sebastián Mercado, lucharon y batallaron, pero la veteranía de los parceros se impuso y los obligaron a conformarse con la plata.
En un Pabellón de la Fama del Deporte y con el apoyo masivo del público los de la tierra de Duarte recibieron aplausos de pie de los presentes por su esfuerzo y dedicación ante una selección claramente superior.
- La medalla de bronce fue obtenida por Venezuela luego de derrotar a su homónima de Honduras.