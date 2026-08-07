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Colombia se queda con el oro en MOBA League of Legends en esports

Los quisqueyanos Engel Martínez, Juan Dimitry Hernández, Li Yuan Tony Ng Feng, Ronald De León y Sebastián Mercado, lucharon y batallaron

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    Colombia se queda con el oro en MOBA League of Legends en esports
    Colombia ganó la medalla de oro en MOBA League of Legends de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (CENTRO CARIBE SPORTS)

    El equipo colombiano mostró una superioridad notable ante República Dominicana y conquistó el oro Centroamericano y del Caribe en esta versión XXV del evento regional.

    Los colombianos Jairo Urbina, Sergio Bautista, Juan Arcila, Jhon Guzmán y Víctor Durango demostraron la potencia que es este país en esta modalidad del E-Sports al derrotar 2-0 a los dominicanos.

    Reconocimiento y público

    Los quisqueyanos Engel Martínez, Juan Dimitry Hernández, Li Yuan Tony Ng Feng, Ronald De León y Sebastián Mercado, lucharon y batallaron, pero la veteranía de los parceros se impuso y los obligaron a conformarse con la plata.

    En un Pabellón de la Fama del Deporte y con el apoyo masivo del público los de la tierra de Duarte recibieron aplausos de pie de los presentes por su esfuerzo y dedicación ante una selección claramente superior.

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    • La medalla de bronce fue obtenida por Venezuela luego de derrotar a su homónima de Honduras.
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