Cuba vence a Colombia y mantiene vivas sus aspiraciones de medallas en softbol

Un momento de acción del partido entre Colombia y Cuba ( CENTRO CARIBE SPORTS )

Cuba mantuvo sus opciones de pelear por una medalla al derrotar 3-1 a Colombia, resultado que la dejó con marca de 2-3 en el torneo de softbol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con el triunfo, los cubanos siguen en la lucha por uno de los tres boletos aún disponibles para la ronda por las medallas, en un campeonato que se disputa en el estadio de softbol del Complejo Deportivo Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Hasta el momento, Venezuela es el único equipo con su clasificación asegurada, tras completar una impecable ronda preliminar de 5-0, resultado que también le garantiza, como mínimo, la medalla de plata. Ahora resta definir el rival que disputará el oro, así como las selecciones que competirán por la presea de bronce.

La pelea por esos puestos continúa abierta. República Dominicana presenta récord de 2-1 y todavía debe enfrentar a México y Panamá, ambos con marca de 3-2, mientras que Cuba mejoró a 2-3 y mantiene esperanzas de avanzar. Por su parte, Guatemala y Colombia quedaron eliminados de la contienda, ambos con registro de 1-4.

Cuba aprovechó sus oportunidades

El conjunto cubano tomó la delantera desde la misma primera entrada, aunque Colombia respondió de inmediato para empatar el encuentro en el cierre del episodio, gracias a una carrera anotada por Juan Torres, quien llegó al plato tras un error defensivo.

A partir de ese momento, el pitcheo cubano controló el ataque colombiano y la ofensiva fabricó una carrera en el quinto episodio y otra más en el séptimo para sellar la victoria por 3-1.

Los cubanos conectaron nueve imparables y cometieron un error, mientras que Colombia terminó con cinco hits y tres errores defensivos.

El experimentado Alain Román se acreditó la victoria con una sólida labor de siete entradas completas, en las que permitió cinco imparables, una carrera limpia, otorgó dos boletos y ponchó a nueve bateadores. La derrota fue para Elkin Chinchilla, quien también lanzó toda la ruta, aceptando nueve hits y tres carreras limpias.

A la ofensiva, Héctor Castillo encabezó el ataque cubano al batear de 3-3, incluyendo un triple, con dos carreras anotadas y una impulsada. También sobresalieron Yander Rodríguez, de 4-2, además de Luis Domínguez, Raciel Brocat, Osvaldo Pérez y Óscar Boulot, quienes aportaron un imparable cada uno.

Dominicana define hoy su futuro

La jornada continua con partidos decisivos para la clasificación. República Dominicana enfrentará primero a México a continuación y posteriormente a Panamá, a las 5:30, en dos compromisos fundamentales para asegurar su presencia en la ronda por las medallas.

En caso de ser necesario para definir las posiciones finales, el encuentro suspendido entre Cuba y República Dominicana por lluvia será reanudado a las 8:00 de la noche desde el tercer episodio, con ventaja de 3-0 para los dominicanos.

El sistema de competencia establece que el equipo que finalice en el primer lugar enfrentará al segundo por la medalla de oro, mientras que los ocupantes del tercer y cuarto puesto disputarán la presea de bronce en la jornada del sábado, que será a partir de las 9:00 de la mañana.