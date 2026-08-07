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Dominicana vence a México en softbol y mantiene vivas sus esperanzas para pelear por el oro

Enfrentará a Panamá en el cierre de la ronda preliminar con posibilidades de acceder al encuentro del oro ante Venezuela

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    Dominicana vence a México en softbol y mantiene vivas sus esperanzas para pelear por el oro
    La República Dominicana enfrentará a Panamá para buscar su pase a la final de la competencia de softbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (ARCHIVO DL)

    La República Dominicana venció 10-0 a México por la vía del nocaut, en el primer partido de su doble jornada del viernes en la competencia de softbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. 

    El pitcheo dominicano permitió un solo imparable en cuatro entradas de labor, que se repartieron entre Luiyi Rosario que lanzó dos entradas sin permitir libertades con dos ponches y fue seguido por Yan Carlos González que permitió el único hit mexicano, otorgó dos bases por bolas y ponchó a tres bateadores.

    La derrota recayó sobre el abridor Angel Valerio que permitió cinco hits y cinco carreras limpias en 1.1 entradas de labor en las que ponchó a un hombre. 

    A la ofensiva por los ganadores, Juan Presinal conectó un par de imparables, anotó dos y empujó dos; Michell Rodríguez conectó un par de imparables, anotó una y empujó dos, y Pablo Figuereo conectó dos imparables y anotó dos vueltas. 

    El único hit de los mexicanos salió del bate del abridor de la alineación, Abelardo Peñuelas.

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    Próximo partido

    • El conjunto dominicano que tiene marca de 3-1, enfrenta a Panamá (3-2) en un partido por el pase a la final ante Venezuela.
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