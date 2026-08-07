Estefani Almánzar se proclamó campeona de los 54 kilogramos del torneo de boxeo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al derrotar este viernes por decisión dividida 3-2 a la venezolana Diana Maestre en la final celebrada en el Pabellón de Combate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Camino al oro

La dominicana completó una ruta de cuatro combates para alcanzar la medalla de oro, con tres victorias por decisión y una actuación sobresaliente en las rondas decisivas.

Almánzar inició su camino el primero de agosto en los octavos de final, donde superó a la haitiana Katiana Petit-Homme. Tres días después, avanzó a las semifinales tras vencer a la guatemalteca Jennifer Yool en los cuartos de final.

En la semifinal, celebrada el jueves seis de agosto, la dominicana tuvo una actuación dominante frente a la mexicana Ariadna Gil, a quien derrotó con marcador de 5-0 para asegurar la medalla de plata y su boleto a la pelea por el título.

Resultados finales

En la final, Almánzar enfrentó a Maestre en un combate cerrado que terminó favoreciendo a la representante dominicana por 3-2 en la votación de los jueces.

Con el triunfo, Almánzar completa una importante transformación en su trayectoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Impacto deportivo

En San Salvador 2023 había obtenido la medalla de plata en esta categoría, por lo que en Santo Domingo tuvo la oportunidad de subir un escalón más en el podio y conquistar el título en territorio dominicano.

El oro de Almánzar representa otra celebración para el boxeo dominicano, una de las disciplinas que más medallas aporta a la delegación anfitriona en la justa regional historicamente.