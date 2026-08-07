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Juegos Centroamericanos
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Ferdy Agramonte conquista el oro en los 800 metros y lleva a Dominicana a 33 preseas doradas

La República Dominicana está empatada con Puerto Rico en el quinto puesto de la tabla con 33 preseas de oro

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    Ferdy Agramonte conquista el oro en los 800 metros y lleva a Dominicana a 33 preseas doradas
    Ferdy Agramonte ganó oro en los 800 metros planos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

    Ferdy Agramonte se proclamó campeón de los 800 metros planos este viernes en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse en una cerrada final que le dio a la República Dominicana una nueva medalla de oro en el atletismo.

    Resultados de la final

    Agramonte cruzó la meta con tiempo de 1:46.07, apenas tres centésimas por delante del venezolano José Maita, quien obtuvo la medalla de plata con 1:46.10.

    • El mexicano Jesús López completó el podio al conquistar la medalla de bronce con registro de 1:46.86.

    La victoria de Agramonte se produjo en una de las pruebas más disputadas de la jornada de atletismo y le permitió al país anfitrión sumar otro título en la recta final de los Juegos.

    Posición en el medallero

    Para el dominicano, el triunfo representa además una importante reivindicación en esta prueba, luego de haber ganado la medalla de bronce en los 800 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

    Con el oro de Agramonte, la República Dominicana alcanza 33 medallas de oro y se coloca empatada con Puerto Rico en la quinta posición del medallero general de Santo Domingo 2026.

    RELACIONADAS

    El atletismo dominicano vuelve así a aportar una presea dorada en una jornada en la que la delegación anfitriona continúa ampliando su cosecha cuando restan pocas horas para la clausura de la justa regional.

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