Junior Alcántara es el nuevo rey de los 55 kilos en el boxeo de los Juegos Centroamericanos

Junior Alcántara logró la medalla de oro en los 55 kg de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en boxeo. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El púgil dominicano Junior Alcántara derrotó al cubano Alejandro Claro por 4-0 para llevarse la medalla de oro en los 55 kilos del boxeo de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Alcántara, bronce olímpico en París 2024 y monarca Panamericano en Santiago 2023, dominó con solvencia la pelea en el Pabellón de Taekwondo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El dominicano recibió el respaldo de cuatro de los cinco jueces, mientras que el quinto oficial consideró el combate empatado, para quedarse con la victoria y la medalla de oro.

Camino al título

Alcántara completó una ruta perfecta hacia el título, sin permitir que ninguno de sus tres rivales llegara a poner en peligro su avance.

Su camino comenzó el 3 de agosto, cuando derrotó por 5-0 al puertorriqueño Joshua Lorenzo en los cuartos de final. Dos días después, el 5 de agosto, repitió la misma puntuación frente al guatemalteco José Felipe, a quien venció por 5-0 en las semifinales para asegurar su presencia en la pelea por el oro.

En la final, el dominicano volvió a imponer su boxeo ante Claro y completó la faena con una decisión favorable de 4-0, de acuerdo con el resultado oficial, para subir a lo más alto del podio.

Comparación con edición anterior

El título representa un salto importante para Alcántara con respecto a su actuación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. En aquella edición, el dominicano conquistó la medalla de plata en los 51 kilogramos, luego de caer en la final por decisión unánime 0-5 ante el colombiano Yuberjen Martínez.

Tres años después, Alcántara cambió la plata por el oro y lo hizo ante su público, en una categoría de peso diferente.

El triunfo coloca al pugilista dominicano entre los campeones de la delegación anfitriona en Santo Domingo 2026 y confirma su evolución en el escenario regional.