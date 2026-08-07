Las Reinas del Caribe se proclamaron campeonas del torneo de voleibol femenino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar este viernes 3-0 a Colombia en la final disputada en el Palacio de Voleibol Ricardo "Gioriver" Arias del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Resultados del torneo

El sexteto dominicano dominó el partido de principio a fin con parciales de 25-19, 25-19 y 25-21, para cerrar de manera invicta su participación en la competencia y conquistar una nueva medalla de oro para la República Dominicana.

La victoria fue la séptima consecutiva de las Reinas del Caribe en el torneo, en una actuación en la que el conjunto dominicano mostró consistencia tanto en el ataque como desde la línea de servicio.

Actuación destacada

Gaila González encabezó la ofensiva dominicana con 13 puntos, mientras que Brayelin Martínez y Jineiry Martínez aportaron siete puntos cada una.

Por Colombia, Daniela Montaño fue la principal anotadora del encuentro con 14 puntos, aunque su producción no fue suficiente para evitar el dominio de las anfitrionas.

Uno de los aspectos que marcó la diferencia fue el servicio. República Dominicana consiguió cinco puntos directos por saque, mientras que Colombia apenas logró uno en todo el encuentro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/2f122baf-377a-44b7-a1c8-3275c7b6a523-aef26ab0.jpg Gayla y Geraldine González bloquen un ataque colombiano en la final. (DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/a7f998c3-31cf-4053-92a1-8d8b282f9b48-6102a647.jpg Parte del público que acudió al partido final entre las Reinas del Caribe y el equipo de Colombia. (DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/7e0f01cd-1f13-4b14-9908-d6749f5c8cf7-b66827a5.jpg Yonkaira Peña recibe un saque. (DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/08/94eeb2a2-dfe9-481c-b6cf-5f99acd2905e-035c084c.jpg El equipo de Colombia intenta bloquear un pase de las Reinas del Caribe. (DIARIO LIBRE/MARVIN DEL CID) ‹ >

Dominio regional

Las Reinas necesitaron 1 hora, 15 minutos y 49 segundos para completar la victoria y asegurar el título frente a un Palacio de Voleibol a casa llena que volvió a convertirse en escenario de una celebración para el voleibol dominicano.

El triunfo confirma el dominio regional dominicano, que llegó a la final después de ganar de manera invicta el Grupo A y avanzar directamente a las semifinales.

En el partido decisivo, las dominicanas no dieron oportunidad a Colombia de forzar un cuarto parcial y resolvieron el encuentro en tres sets para colocar otra medalla de oro en el medallero de la delegación anfitriona.

Felicitación de Abinader

El presidente Luis Abinader felicitó este viernes a las Reinas del Caribe por conquistar la medalla de oro en casa. El mandatario, quien viajó a Colombia para la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, expresó sus congratulaciones en una publicación en X.

"Qué alegría ver a las Reinas del Caribe conquistar esta medalla", escribió Abinader. El presidente las felicitó por su entrega, disciplina y "por volver a poner nuestra bandera en lo más alto".

Qué alegría ver a Las Reinas del Caribe conquistar esta medalla en casa, frente a su gente. Felicidades por su entrega, disciplina y por volver a poner nuestra bandera en lo más alto.



¡Todo un país celebra con ustedes! #SantoDomingo2026 — Luis Abinader (@luisabinader) August 8, 2026