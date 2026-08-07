Marysabel Senyú conquista el oro en salto alto y suma otro título para Dominicana

Maribel Senyú logró un salto de 1.93 metros para quedarse con la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en salto alto ( DIARIO LIBRE/MARYSABEL SENYÚ )

Marysabel Senyú volvió a subir a lo más alto del podio en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. La dominicana conquistó este viernes la medalla de oro en el salto alto de Santo Domingo 2026, con un registro de 1.93 metros .

Senyú consiguió la marca ganadora en su primer intento, una ejecución que le permitió tomar el control de la competencia y quedarse con el título regional.

Resultados de la competencia

La medalla representa otro éxito para la saltadora dominicana, quien ya había conquistado el oro en esta misma prueba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, cuando se impuso con un salto de 1.86 metros.

La medalla de plata correspondió a la cubana Dacsy Brison que terminó con un registro de 1.91, que alcanzó en su primer intento, el bronce lo conquistó la atleta de Bermudas, Sakari Famous que terminó con una marca de 1.89.

Con el triunfo en Santo Domingo, Senyú revalida su condición de campeona centroamericana y del Caribe y aporta una nueva presea dorada a la delegación anfitriona en la jornada de cierre de la competencia.

Impacto para el atletismo

La actuación de la dominicana adquiere mayor relevancia por la altura alcanzada, 1.93 metros, registro que consiguió en su primera oportunidad.

La marca histórica para los Juegos está en poder de la dominicana, Juana Arrendel, que alcanzó 1.97 metros el 2 de diciembre de 2002.

El oro de Senyú se suma a la destacada actuación del atletismo dominicano en Santo Domingo 2026, disciplina que ha sido una de las principales fuentes de medallas para el país anfitrión.