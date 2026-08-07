MenaRD con opción al oro en los deportes electrónicos

MenaRD busca darle una medalla de oro a la República Dominicana en los deportes electrónicos ( CEDIDA POR BLINK )

Saúl Mena, mejor conocido como MenaRD, causó revuelo en su participación en la fase de grupos tras dominar a su antojo a sus rivales en el videojuego Street Fighter 6, en su debut en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Para llegar a la semifinal, MenaRD dominó el grupo A sin perder una ronda, ya que a sus tres rivales los derrotó 3-0, mostrando una superioridad que fue vitoreada por el público presente en el Pabellón de la Fama del Deporte.

Semifinales confirmadas

El dominicano enfrentará al jamaiquino Okair Mclaren a partir de las 6:45 de la noche en la ronda semifinal, el ganador del enfrentamiento irá por la medalla de oro.

Del otro lado de la semifinal está el panameño Raúl Cogley, quien ganó el Grupo B con récord de 3-0, pero sus rivales le dieron más batalla, ya que terminó ganando 3-1 al jamaiquino Mclaren, 3-2 al bahameño Derek Wong Jr. y 3-1 al boricua Ricardo Román.

Cogley enfrentará en la segunda semifinal al colombiano Juan López, quien terminó segundo en el Grupo A detrás de MenaRD.