Penélope Polanco conquista el oro en karate tras un dramático triunfo sobre Garcés
Mantuvo la calma en los momentos decisivos del enfrentamiento para conservar la mínima ventaja
La dominicana Penélope Polanco conquistó este viernes la medalla de oro en la categoría de -61 kilogramos del kumite femenino del torneo de karate de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse 8-7 a la venezolana Claudymar Garcés en una final definida por un solo punto.
Polanco protagonizó un intenso combate ante Garcés, una de las principales exponentes del karate continental, y logró asegurar la victoria con marcador de 8-7 para darle a la República Dominicana una nueva presea dorada en la recta final de la competición.
- La karateca dominicana mantuvo la calma en los momentos decisivos del enfrentamiento para conservar la mínima ventaja y desatar la celebración del público presente.
Actuaciones destacadas
Con este resultado, el karate dominicano continúa sumando actuaciones destacadas en los Juegos, donde previamente Larry Aracena y María Dimitrova también se habían coronado en la modalidad de kata, consolidando una sobresaliente actuación de la disciplina para la delegación anfitriona.