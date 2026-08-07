Penélope Polanco conquista el oro en karate tras un dramático triunfo sobre Garcés

La dominicana Penélope Polanco conquistó este viernes la medalla de oro en la categoría de -61 kilogramos del kumite femenino del torneo de karate de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al imponerse 8-7 a la venezolana Claudymar Garcés en una final definida por un solo punto.

Polanco protagonizó un intenso combate ante Garcés, una de las principales exponentes del karate continental, y logró asegurar la victoria con marcador de 8-7 para darle a la República Dominicana una nueva presea dorada en la recta final de la competición.

La karateca dominicana mantuvo la calma en los momentos decisivos del enfrentamiento para conservar la mínima ventaja y desatar la celebración del público presente.

Actuaciones destacadas

Con este resultado, el karate dominicano continúa sumando actuaciones destacadas en los Juegos, donde previamente Larry Aracena y María Dimitrova también se habían coronado en la modalidad de kata, consolidando una sobresaliente actuación de la disciplina para la delegación anfitriona.