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República Dominicana derrota a Panamá y disputará el oro del softbol ante Venezuela

El conjunto dominicano se impuso 6-2 y avanzó a la final del torneo de softbol molinete de Santo Domingo 2026, que se jugará este sábado a las 11:00 de la mañana

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    República Dominicana derrota a Panamá y disputará el oro del softbol ante Venezuela
    El equipo dominicano venció con marcador 6-2 a Panamá para ganarse el derecho de enfrentar a Venezuela en la final del campeonato de softbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (CENTRO CARIBE SPORTS)

    La República Dominicana avanzó a la final del torneo de softbol molinete de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar este viernes 6-2 a Panamá, resultado que le aseguró el derecho de disputar la medalla de oro este sábado ante Venezuela.

    El conjunto dominicano tomó el control del partido y contó con una destacada actuación desde el círculo de lanzamientos para contener a la ofensiva panameña y completar la victoria que lo coloca a un triunfo de conquistar el título en casa.

    Actuación de lanzadores

    El abridor Jonni Suriel trabajó durante 3.2 entradas, en las que permitió dos hits y dos carreras limpias. Además, concedió dos bases por bolas y ponchó a siete bateadores.

    Suriel fue relevado por Yan Carlos González, quien se convirtió en una de las figuras principales del triunfo. El derecho lanzó 3.1 entradas sin permitir imparables y ponchó a ocho bateadores, para preservar la ventaja dominicana y conducir al equipo hasta la victoria.

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    Programación final

    La derrota correspondió al abridor panameño Joaquín Vargas, quien permitió seis hits y cinco carreras limpias en dos tercios de entrada, otorgó una base y no ponchó a nadier.

    • La final está programada para la segunda hora de la jornada matutina de este sábado, que arranca con el partido por la medalla de bronce.
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