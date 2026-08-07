Tras una destaca participación, el campeón mundial de Street Fighter, Saúl Mena (MenaRD), ganó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, al derrotar al representante de Panamá.

Mena, de 26 años, se convierte así en el primer dominicano en la historia en ganar oro en centroamericanos disputando una disciplina de eSports o deportes electrónicos.

Saúl Leonardo Mena II, mejor conocido como MenaRD, es un jugador profesional de deportes electrónicos (eSports) dominicano, considerado como uno de los mejores competidores de la historia en la franquicia de videojuegos Street Fighter.

Es copropietario de la organización Bandits Gaming y representa a escuadras internacionales de alto nivel como Weibo Gaming y Red Bull eSports.

Sobre Street Fighter

Street Fighter es la franquicia de videojuegos de pelea más icónica y de mayor impacto cultural en la historia de la industria.

Creada por la compañía japonesa Capcom, la saga definió las reglas de los juegos de lucha modernos y se mantiene como el pilar competitivo principal de la comunidad global de juegos de pelea (FGC).

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